Bakanlık, yaz tatilinde mesleki beceriler kazanan öğrencilere ziyaret

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Bakanlıktan 'atölye programı' kapsamında yaz tatilinde mesleki beceriler kazanan öğrencilere ziyaret

ANKARA - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, bakanlıkça hayata geçirilen ve öğrencilere yaz tatili boyunca mesleki beceriler kazandırmayı hedefleyen 'Beceri Geliştirme Programı' kapsamında Ankara'da eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere mesleki beceriler kazandırmayı hedefleyen 'Beceri Geliştirme Programı' uygulamasını hayata geçirdi. İsteğe bağlı olarak ortaokul 7. sınıftan itibaren öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz olarak katılabileceği uygulama İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Konya, Mersin, Rize, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilde 196 okulda başlatılacak. Bu kapsamda, ilk eğitimlerini Etimesgut Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde alan öğrencileri ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz uygulamaya ilişkin incelemelerde bulundu.

"10 ilimizde 196 okulumuzda ve şimdilik 55 modülümüzde pilot uygulama olarak başlattık"

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Karagöz, "Bugün burada ortaokul yedinci sınıftan itibaren evlatlarımızın zanaat atölyelerinde buluşacağı bir programı başlatıyoruz. Bu programımız evlatlarımız için meslek edinme yolculuğunun bir başlangıcı. Yaz aylarına başladığımız bu günlerde çocuklarımızın hem yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri hem de kendilerini daha yakın tanımaları ve kendilerinin hangi mesleğe daha yakın anlamaları ve gelecek tasarımına da katkı sunsun diye, Milliyetin Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü olarak Sayın Bakanımızın talimatlarıyla zanaat atölyeleri uygulamasını başlatıyoruz. Bugün burada öğrencilerimiz elektrik elektronik alanında ilk derslerini alacaklar. Bu çocuklarımız ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz modüler bir meslek eğitim programının parçası olarak buradalar. Bu uygulamamızı Türkiye genelinde 10 ilimizde 196 okulumuzda ve şimdilik 55 modülümüzde pilot uygulama olarak başlattık. İlerleyen vakitlerde inşallah bu öğrencilerimiz bugünlerde 7. ve 8. sınıf olmakla daha sonraki yıllarda günlerde diğer sınıflardan öğrencilerimiz de isteğe bağlı olarak bu çalışmalara dahil olabilecekler" değerlendirmesinde bulundu.