Bakanlıktan Kadınlar Günü'nde İstihdam Destekleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR bünyesinde kadınlar için hayata geçirilen proje ve uygulamaları paylaştı.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kadın Emeğiyle Güçlü Yarınlara" başlığıyla SGK'nin şu çalışmalarına yer verildi:

"Women-Up'tan Edu-Care II Projesi'ne kadar birçok destek ve teşvikle kadınların çalışma hayatında daha güçlü yer almalarını sağladık. Women-Up Projesi ile kadın işverenlere ve kadın çalışanlara doğrudan hibe desteği sağlanarak kayıtlı istihdam güçlendirildi. İki fazda toplam 9 bin 10 kadın işveren ve 11 bin 824 kadın çalışan desteklendi. Toplam 34,6 milyon avro bütçe ile kadın girişimciliği teşvik edildi. Kadınların üretimde, ticarette ve istihdamda daha güçlü yer alması sağlandı. İstihdam teşvik mekanizmalarıyla kadın istihdamı ve çalışma hayatındaki varlığı desteklendi. 2025 Aralık itibarıyla 380 bin 385 sigortalı desteklendi. Teşvik kapsamında bugüne kadar toplam 77 milyar 850 milyon 289 bin 606 lira prim desteği devlet tarafından sağlandı. Kadınların ve gençlerin istihdamı için işveren prim yükü azaltıldı."

EDU-CARE II ile 0-36 ay arası çocuğu olan annelerin iş yaşamında kalması desteklendi. 3 bin 90 anneye toplam 13 milyon avronun üzerinde destek sağlandı. 3 bin 542 eğitimli çocuk bakıcısı sigortalı ve asgari ücretli olarak istihdam edildi. Kadınların iş-yaşam dengesi desteklenirken, çocuk bakımında kayıtlı ve güvenceli çalışma teşvik edildi. Proje, TİSK tarafından 'Kadınlar İçin Fayda Yaratanlar' kategorisinde ödüle layık görüldü. KİGEP We (Kadın İstihdamı Programı) ile Uluslararası Çalışma Örgütü işbirliğiyle kadın istihdamına uluslararası destek sağlandı. 107,3 milyon lira tutarında finansman tahsis edildi. 1500 sigortalı için prim teşviki uygulandı. Kadın sigortalılar için daha yüksek destek tutarı öngörüldü. Geçici koruma altındaki kadınlar için de kayıtlı istihdam fırsatı oluşturuldu."

"İş Pozitif Programı ile 2 milyon kadın istihdama kazandırıldı"

"Kadınların İş Gücüne ve Üretime Katılmasını Destekliyoruz" başlığı altında ise İŞKUR'un kadınlara yönelik şu faaliyetleri yer aldı:"

"İş Pozitif Programı ile yaklaşık 2 milyon kadını istihdama kazandırdık. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile 11 bin 840 kadına ulaştık ve 1336 çocuk bakım desteği ödemesi gerçekleştirdik. Her Meslekte Kadın Eli Projesi ile katılımcıların yüzde 30 artırımlı ödeme alması sağlandı. İş Gücü Uyum Programı'ndan 279 bin 153 kadın yararlandı. Toplum yararına programından 2007'den bu yana 1 milyon 694 bin 537 kadının faydalanmasını sağladık. 2002 yılından 2026 yılı Şubat ayı sonuna kadar toplam 2,3 milyondan fazla kadına aktif iş gücü programıyla destek olduk."

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleriyle 13 milyon 383 bin 862 kadınla 18 milyon 479 bin 368 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Faaliyete geçtiği 2017 yılından bu yana 252 bin 164 kadını 'İş Kulübü' hizmetlerinden yararlandırdık. Yarım Çalışma Ödeneğiyle 2016 yılından bu yana 47 bin 577 kadına toplam 432,8 milyon lira ödeme desteği sunduk. 2012'den 2026 yılı Şubat ayı sonuna kadar 381 bin 766 engelli kadın danışanımızla 666 bin 660 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 2002 yılından 2026 yılı Şubat ayına kadar toplam 5 milyon 616 bin 944 kadını işe yerleştirdik."