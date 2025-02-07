Bakıcısının Ölümü: İntihar Süsü Vérme İddiası - Son Dakika
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Bakıcısının Ölümü: İntihar Süsü Vérme İddiası

Konya'da sanık, arkadaşını demirle vurup pencereden atarak intihar süsü vermeye çalıştı.

07.02.2025 14:48
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde arkadaşını başına demirle vurduktan sonra pencereden atarak intihar süsü vermeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa İ. ile tutuksuz sanık Hacer T. ve taraf avukatları katıldı.

Mustafa İ. ifadesinde, olay günü maktul arkadaşı Muhammed Fidancı ile aynı evde alkol aldıklarını ve saat 23.00'da uyuduğunu iddia etti.

Ardından duyduğu büyük bir sesle uyandığını öne süren Mustafa İ, "Ses geldikten sonra maktulün camın aşağısında yattığını gördüm. Evden bir su şişesi alarak maktulün yanına gittim. Maktulün elini yüzünü yıkayıp kendisine getirmeye çalıştım. Kendine gelmeyince ambulansı aradım." ifadesini kullandı.

Mustafa İ'nin annesi olan sanık Hacer T. de maktulün nasıl düştüğünü görmediğini öne sürdü.

Savcılık ifadesinde neden Mustafa İ'nin maktulün başına demirle vurduğunu söylediği sorulan Hacer T. bu soruya cevap vermedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa İ'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 15 Temmuz 2024'te Mustafa İ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, arkadaşı Muhammet Fidancı'nın pencereden düştüğü ihbarında bulunmuş, hastaneye kaldırılan Fidancı 10 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Yapılan otopside, Muhammed Fidancı'nın kafatasında, 2 metre yükseklikten düşme sonucu oluşamayacağı öngörülen parçalı kırık tespit edilmiş, evde yapılan incelemede duvarda Fidancı'nın DNA'sına rastlanmıştı.

Gözaltına alınan Mustafa İ'nin annesinin, "Bağrışma sesleri üzerine yanlarına gittiğimde birbirlerine saldırıyorlardı. Oğlum, Muhammed Fidancı'nın kafasına demirle vurdu." ifadesini kullandığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakıcısının Ölümü: İntihar Süsü Vérme İddiası - Son Dakika

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