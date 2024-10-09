Bakırcılığın Son Ustası Miktat Çelik - Son Dakika
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Bakırcılığın Son Ustası Miktat Çelik

Bakırcılığın Son Ustası Miktat Çelik

Gaziantep'teki en yaşlı bakır ustası Miktat Çelik, mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

09.10.2024 11:47
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GAZİANTEP'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın en yaşlı bakır ustası Miktat Çelik (83), 13 yaşında çırak olarak başladığı ve 70 yıldır sürdürdüğü mesleğine son 10 yıldır 3 metrekarelik dükkanında devam ediyor.

Kentte, 4 asırdır bakır işlemenin yapıldığı ve çekiç seslerinin susmadığı tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın en yaşlı ustası olan Miktat Çelik, mesleğini 70 yıldır sürdürüyor. 1941 yılında dünyaya gelen ve 13 yaşında babasının zoruyla bakırcı ustasının yanında çırak olarak mesleğe başlayan Çelik, 3 metrekarelik dükkanında bakır işleyip, eski bakırların tadilatını yaparak geçimini sağlıyor. Çelik, yok olmanın eşiğinde olan bakırcılık mesleğinin son demlerini yaşadığını ifade etti. Yeni çırakların yetiştirilemediği ve maddi olarak bakırın insanları zorladığını dile getiren Çelik, "İnsanlar artık bakıra bakmakla yetiniyor" diyerek, bakıra ilginin her geçen gün azaldığını ve mesleklerinin yok olma aşamasına geldiğini söyledi.

'YENİ ÇIRAKLAR YETİŞMİYOR'

Bakırın artık ihtiyaç olmaktan çıktığına değinen ve bu durumun da satışları düşürdüğünü dile getiren Çelik, "70 yıldır bu çarşıda bakır ustası olarak çalışıyorum. 13 yaşındayken babam beni bir bakır ustasına teslim etti. 70 yıldır bu meslekle geçimim sağlarım. Ancak artık ne yazık ki bakır zaruri ihtiyaç olmaktan çıktı, aksesuar amaçlı kullanılmaya başladı. Bakıra ve bakırcıya verilen destek de azalınca mesleğimiz de ölmeye başladı. Mesleğimizde de son demleri yaşıyoruz. Yeni çıraklar yetişmiyor. Çıraklara verebilecek maddi gücümüz de kalmadığı gibi yeni nesil de istemiyor" diye konuştu.

Halen bakır tutkunlarının olduğunu ancak fiyatlarından dolayı insanların bakır almak yerine mevcut sahip olduklarının tadilatını yaptırmayı tercih ettiğini kaydeden Çelik, "Yaşım fazla ilerlediği için küçük bir dükkanım var burada çalışıyorum. Dükkanım 3 metrekare. Bakırın birçok dalında iş yapıyorum ancak özellikle son dönemde bakır şamdan tadilatlarında yoğunluk gösteriyoruz. Üzerinde yanan mum ve görünümü ile de göze hoş gözüken bir aksesuar. Aksesuar için şamdan alanlar oluyor. Bakırın fiyatının yüksek bulunmasından dolayı artık sipariş de alamıyoruz ve tadilat üzerine çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Bakırın en büyük sorunu fiyatların yüksek olması. Kilosunu 450 liradan aldığımız ham bakırı biz işlemek için çok yüksek fiyatlarla alıyoruz. Bunun işçilik payı, kar marjı da eklendiğinde yüksek olan bakır fiyatı, ürüne dönüşünce daha da yükseliyor. Bu defa da insanlar sadece bakmakla yetiniyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakırcılığın Son Ustası Miktat Çelik - Son Dakika

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