Bakırhan, Gaziantep Nurdağı kazasında ölen 7 kişiye rahmet, 13 yaralıya şifa diledi

Bakırhan, Gaziantep Nurdağı kazasında ölen 7 kişiye rahmet, 13 yaralıya şifa dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki trafik kazasında ölen 7 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakırhan, sosyal medya hesabından hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, 13 yaralıya acil şifa diledi.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.
Bakırhan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Bakırhan, "Antep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı yurttaşlarımıza ise acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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