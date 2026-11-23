(İSTANBUL) - İBB Davası'nın ilk duruşması sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayımlanması nedeniyle yürütülen soruşturmada, 18 kişi şüpheli sıfatıyla dosyaya girdi. Şüpheliler arasında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gazeteci Fatoş Erdoğan ve avukat-siyasetçi Gül Çiftçi Binici de bulunuyor. Bazı milletvekillerinin duruşmaya ilişkin sosyal medya paylaşımları da emniyetin incelemesine konu oldu. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 9 Mart 2026'da Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülmeye başlanmasının ardından, duruşma salonundan görüntü alınarak sosyal medyada yayımlanması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılık, 11 Mart'ta, görüntülerin kaydedilmesi ve paylaşılmasıyla ilgili emniyete araştırma talimatı verdi. Türk Ceza Kanunu'nun, soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alınmasını düzenleyen 286. maddesindeki, "Ses ve Görüntülerin Kayda Alınması" suçlaması üzerinden yürütülen incelemede, toplam 18 kişi şüpheli olarak belirlendi.

Soruşturma kapsamında, şüpheli olarak yer alan isimler arasında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gazeteci Fatoş Erdoğan ile avukat ve siyasetçi Meryem Gül Çiftçi Binici de bulunuyor.

MİLLETVEKİLLERİNİN PAYLAŞIMLARI DA İNCELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı raporlarda, İBB Davası'nın ilk duruşmasına ilişkin sosyal medya içerikleri de yer aldı. Rapora, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu Emir, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın paylaşımları dahil edildi.

DOSYANIN HANGİ SAVCILIKTA YÜRÜTÜLECEĞİ MAHKEME KARARIYLA BELİRLENDİ

Bu arada, soruşturmanın yürütülmesi konusunda savcılıklar arasında yetki uyuşmazlığı yaşandı. Olayın Silivri'de meydana geldiği değerlendirmesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da yetkisizlik kararı verince uyuşmazlık, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı.

Mahkeme, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararını kaldırarak soruşturmanın Bakırköy'de yürütülmesine hükmetti.