Bakırköy Başsavcılığı, İmamoğlu davası görüntülerini paylaşanlara soruşturma başlattı - Son Dakika
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Bakırköy Başsavcılığı, İmamoğlu davası görüntülerini paylaşanlara soruşturma başlattı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, TCK'nın 286. maddesi kapsamında, yetkisiz kayıt ve yayın yapanlara yönelik resen yürütülüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü kaydı alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması devam eden dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin, sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakırköy Başsavcılığı, İmamoğlu davası görüntülerini paylaşanlara soruşturma başlattı - Son Dakika

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