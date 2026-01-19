Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Vatandaşlara Çorba İkram Etti

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, sabahın erken saatlerinde Ataköy Metro İstasyonu çevresinde "Mola" aracı ile vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Bakırköy Belediyesi, soğuk sabahların etkisini hissettirdiği günlerde ilçe sakinlerine sıcak bir başlangıç sunmak amacıyla çorba ikram ediyor. Ataköy Metro İstasyonu çevresinde sabahın erken saatlerinde yapılan ikramda Ovalıoğlu da vatandaşlarla bir araya gelerek, çorbaları kendi elleriyle dağıttı.

Belediyenin "Mola" aracı ile gerçekleştirilen ikram, işe ve okula giden vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Soğuk havada sıcak bir mola verme imkanı bulan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.