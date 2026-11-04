Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, 20 görevlinin tutuksuz yargılanmasını istedi

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, 27 Ekim'de belediyeye yönelik gerçekleştirilen operasyonun hukuki boyutuna, tutuksuz yargılanma taleplerine ve ailelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Belediyenin hizmetlerine ara vermeden devam edeceğini vurgulayan Ovalıoğlu, "Bu görevi halkımızın sandıkta ortaya koyduğu iradeyle devraldık. Bize verilen emaneti yalnızca Bakırköylülere teslim ederiz. Biz bu emanete sahip çıkmaya, Bakırköy için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakırköy Belediyesi'nin kasım ayı meclisi ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 27 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonun ardından yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Operasyon kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 39 kişinin tutuklandığını hatırlatan Ovalıoğlu, tutuklananlardan 20'sinin belediye görevlisi olduğunu belirtti. Yaşanan sürecin belediye çalışanları ve aileleri üzerindeki etkisine dikkat çeken Ovalıoğlu, adalet arayışlarını sürdüreceklerini ve Bakırköylülere hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

"DENETLENMEKTEN VE HESAP VERMEKTEN ASLA KAÇMAYIZ"

Operasyon sabahı yaşananlara değinerek konuşmasına başlayan Başkan Ovalıoğlu, "27 Ekim Salı sabahı saat 06.30'da çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin evlerine şafak baskınları yapıldı. Mesaiye başlamadan çalışma arkadaşlarımız gözaltına alındı. Bazı arkadaşlarımız işe gitmek üzere evlerinden çıkmışken geri dönmek zorunda kaldı. Yaşananlar karşısında hukukun kişilere nasıl uygulandığı konusunda ciddi soru işaretlerimiz var. Hukukun herkese eşit uygulanmasını istiyoruz. Ülkemiz adına endişe duyuyoruz" diye konuştu.

Belediyenin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla çalıştığını vurgulayan Başkan Ovalıoğlu, denetim ve soruşturmalara karşı olmadıklarını belirterek, "Biz yargılanmaya, denetlenmeye, soruşturulmaya karşı değiliz. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Meclis komisyonlarımız, mahalle toplantılarımız, yaptığımız harcamaların hesabını verdiğimiz süreçler ortada. Belediyemiz Sayıştay ve Mülkiye müfettişleri tarafından da denetleniyor. Bizim denetimden kaçmak gibi bir yaklaşımımız hiçbir zaman olmadı" ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında savcılığın aylar önce belediyeden ihale dosyaları da dahil olmak üzere bilgi ve belge talep ettiğini ve belgelerin eksiksiz teslim edildiğini hatırlatan Ovalıoğlu, "Savcılık aylar önce bizden ihale dosyaları da dahil olmak üzere çeşitli bilgi ve belgeler istedi. Tutuklu yargılanan arkadaşlarımız bu belgeleri eksiksiz şekilde teslim etti. Buna rağmen yaşanan sürecin nasıl ilerlediğini hep birlikte gördük" dedi.

"BABAMIN DA DAYIMIN DA EN BÜYÜK SUÇU BENİM YAKINIM OLMALARI"

Gözaltı ve adliyeye sevk sürecinde yaşananlara da dikkat çeken Ovalıoğlu, "Arkadaşlarımız salı günü gözaltına alındı, dördüncü gün adliyeye sevk edildi. Cuma günü saat 10.00'da adliyeye getirilen arkadaşlarımız için karar ancak 22 saat sonra açıklandı. Aileler dışarıda bekledi. Öte yandan bazı gazeteciler kararları ve isimleri daha karar açıklanmadan Twitter hesaplarından paylaştı. Bu sürecin nasıl yürütüldüğüne ilişkin soru işaretlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Operasyon kapsamında 80 yaşının üstündeki babası ve 70 yaşın üstündeki dayısının da gözaltına alındığını belirten Başkan Ovalıoğlu aile bireylerinin yaşadığı sürece değinerek, "80 yaşının üstündeki babam ve 70 yaşın üstündeki dayım da gözaltına alındı. Babama ev hapsi, dayıma ise yurt dışına çıkış yasağı verildi. Dayım hala neyle suçlandığını bilmiyor. Babamın somut bir delil olmadan, bir kişinin çelişkili ve yalan beyanıyla bu sürece dahil edildiğini düşünüyorum. Babamın da dayımın da en büyük suçu, belediye başkanının, yani benim yakınım olmaları" dedi.

"TUTUKSUZ YARGILAMA ESAS OLMALI"

Tutuklama kararlarının ardından adil yargılanma hakkına dikkat çeken Başkan Ovalıoğlu, tutuklamanın istisnai bir tedbir olması ve tutuksuz yargılamanın esas alınması gerektiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Cumartesi sabaha karşı yedi arkadaşımız serbest bırakılırken 20 arkadaşımızın tutuklu yargılanmasına karar verildi. Tutuklama istisnai bir tedbirdir. Tutuksuz yargılama esas olmalıdır. Arkadaşlarımızın adil yargılanma hakkı kapsamında tutuksuz yargılanmalarını istiyoruz. Tutuklu arkadaşlarımızın aileleriyle tek tek görüştüm. Bundan sonra da ailelerimizi düzenli olarak ziyaret edeceğim. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyorum. Bu süreçte ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"BAKIRKÖY BELEDİYESİ GÖREVİNİN BAŞINDA"

Göreve geldikleri dönemde ilçede başlattıkları dönüşüm ve yenilenme çalışmalarına değinen Başkan Ovalıoğlu, "2024 yılında Bakırköy'de bir dönüşüm ve yenilenme süreci başlattık. 25 yıllık imar sorununu çözdük, kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldırdık. Bu başarıyı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, Bakırköy Belediye Meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte elde ettik" ifadelerine yer verdi.

İlçede hayata geçirilen projelere de değinen Ovalıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'na açılan Ebuziya ve Fahri Korutürk caddelerindeki yenileme çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda hayata geçirilen projeleri şöyle sıraladı:

"Cumhuriyet Meydanı'na açılan Ebuziya ve Fahri Korutürk caddelerimizde prestij cadde yenileme çalışmalarımızı yaptık. İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi'ni, Etüt Merkezimizi, Ataköy Sanatçılar Parkı Spor Kompleksi'ni, Muzaffer İzgü Gündüz Çocuk Bakımevi'ni, Engelsiz Yaşam Evi'ni, Emekliler Evi'ni ve Kent Lokantamızı hayata geçirdik."

Operasyonun belediyenin hizmetlerini durduramayacağını vurgulayan Başkan Ovalıoğlu, yönetim kadrosunda yaşanan tutuklamalara rağmen belediyenin çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Ovalıoğlu, "Yönetim kadromuzun önemli bir kısmını cezaevine göndererek birileri Bakırköy Belediyesi çalışmasın, hizmet üretmesin istiyor olabilir. Buradan herkes duysun, herkes bilsin, işitmek istemeyenler iyi işitsin! Bakırköy Belediyesi bin 750 çalışanıyla görevinin başında. Görevlerini sürdürecek arkadaşlarımızı hızlıca görevlendirdik. Yeni görevlendirdiğimiz arkadaşlarımıza güveniyoruz" diye konuştu.

Belediyenin ilerleyen dönemdeki hedeflerine de değinen Ovalıoğlu, emeklilere yönelik desteklerin, çocukların ve gençlerin eğitim, kültür ve spor alanındaki ihtiyaçlarının, kadınlara yönelik çalışmaların ve kentsel dönüşümün öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Başkan Ovalıoğlu, "Emeklilerimize destek olmaya, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim, kültür ve spor alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Kadınlarımız için güvenli bir çatı oluşturmaya, depreme dayanıklı binalar için çalışmaya devam edeceğiz. Ebuziya ve Fahri Korutürk caddelerimizdeki yenilemelerin yanı sıra sokaklarımızı, caddelerimizi, yollarımızı ve kaldırımlarımızı yenileyeceğiz" dedi.

"YENİ PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakırköy'de hazırlıkları süren projeler hakkında da bilgi veren Başkan Ovalıoğlu, Kartaltepe Yaşlı Gündüz Bakımevi, yeni kültür merkezi ve Botanik Parkı'na ilişkin planlar hakkında, "Kartaltepe Yaşlı Gündüz Bakımevimizin temelini yakında atacağız" dedi.

Konuşmasının sonunda 2024 yerel seçimlerinde halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye vurgu yapan Başkan Ovalıoğlu, belediye yönetimini Bakırköylülere hizmet etmek üzere devraldıklarını belirterek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bu görevi 2024 yılında halkımızın sandıkta ortaya koyduğu iradeyle devraldık. Bize verilen emaneti yalnızca Bakırköylülere teslim ederiz. Biz bu emanete sahip çıkmaya, Bakırköy için çalışmaya devam edeceğiz. Son sözümüz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."