Bakırköy, 23 Nisan'ı "Egemenlik Festivali" ile Kutlayacak

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 21-23 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenleyeceği "Egemenlik Festivali" ile kutlamaya hazırlanıyor. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilecek festivalde, çocuklar için atölyelerden gösterilere, uçurtma şenliğinden yürüyüşe kadar birçok etkinlik yer alacak.

21 Nisan'da festival başlıyor

Festivalin ilk günü olan 21 Nisan'da Bakırköy Sanatçılar Parkı'nda saat 16.00'da başlayacak etkinliklerde DJ performans, çocuk atölyeleri, çocuk oyunları, yarışmalar, sihirbaz gösterisi, "Limon Abla" etkinliği, karaoke, palyaço, balon gösterisi, seramik atölyesi, taş boyama, oyun parkuru, dilek ağacı, kitap ve çanta boyama aktiviteleri ile ikramlıklar yer alacak. Aynı gün saat 16.00'da Bakırköy Belediyesi Meclis Salonu'nda Çocuk Meclisi Toplantısı gerçekleştirilecek.

Uçurtmalar gökyüzünü süsleyecek

Yeşilköy Feneri önü, "Gökyüzü Çocukların" temalı Uçurtma Şenliği'ne ev sahipliği yapacak. 22 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak etkinlikte DJ performans, çocuk atölyeleri, karaoke, palyaço, sihirbaz, balon gösterisi, seramik ve taş boyama atölyeleri, ahşap boyama, çocuk oyunları, oyun parkuru, yarışmalar ve ikramlıklarla çocuklar bayram coşkusunu gökyüzüne taşıyacak.

23 Nisan'da coşku, zirveye ulaşacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise etkinlikler gün boyu sürecek. Saat 13.00'te Leyla Gencer Sahnesi'nde "Sihirli Oyuncak" adlı çocuk oyunu ücretsiz olarak sahnelenecek. Aynı saatte Bakırköy Belediye Binası önünden klasik vosvos araçlarla şehir turu gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda DJ performans, çocuk atölyeleri, yarışmalar, sihirbaz gösterisi, "Limon Abla" etkinliği, karaoke, palyaço, balon gösterisi, seramik ve taş boyama atölyeleri ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Kutlamalar saat 17.30'da Ebuzziya Caddesi'nde bando takımı eşliğinde gerçekleştirilecek Milli Egemenlik Yürüyüşü ile devam edecek. Program, saat 18.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki DJ performansıyla sona erecek.