Bakırköy Belediyesi'nden Fırınlarda Ramazan Pidesi Denetimi

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçedeki fırınlarda denetimlerini artırdı. Vatandaşların yoğun olarak tükettiği ramazan pidelerinde gramaj, fiyat ve hijyen kontrolleri yapılırken, denetimlerin ay boyunca aralıksız süreceği bildirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde ramazan pidelerinin belirlenen gramaja uygunluğu, satış fiyatlarının tarifeye uygun olup olmadığı ve üretim alanlarının hijyen koşulları kontrol ediliyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını amaçlayan uygulamalar kapsamında işletmelere gerekli uyarılar yapılıyor. Ayrıca kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem uygulanıyor.

Zabıtası ekipleri, ramazan ayı boyunca ilçe genelinde gıda denetimlerini sürdüreceklerini belirterek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirebileceklerini ifade etti.