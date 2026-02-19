Bakırköy'ün Ada Bazlı Dönüşümü Masaya Yatırıldı... Başkan Ovalıoğlu:  "Kenti Yeniden Dönüştürüyoruz ve Katma Değer Katıyoruz"

(İSTANBUL) - Kentsel dönüşüm çalışmalarına devam eden Bakırköy Belediyesi, Kartaltepe Mahallesi 134, 135 ve 136 ada bazlı kentsel dönüşüm projesine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun katıldığı toplantıda dönüşüm süreciyle birlikte konutların planlamasına ilişkin detaylar da vatandaşlarla paylaşıldı. Ovalıoğlu, "Kenti yeniden dönüştürüyoruz ve katma değer katıyoruz" dedi.

Bakırköy Belediyesi, ilçede sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kartaltepe Mahallesi 134, 135 ve 136 ada bazlı dönüşüm projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Toplantıda İmar ve Planlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ile Kentsel Dönüşüm Müdürü ve meclis üyeleri tarafından proje sürecine ilişkin sunum yapıldı. Ada bazlı dönüşüm modeli, planlama aşamaları ve izlenecek yol haritası detaylı şekilde anlatıldı. Yapılması planlanan konutların mimari planlaması, yerleşim düzeni ve teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de vatandaşlarla paylaşıldı.

Mahalle sakinlerinin sorularının yanıtlandığı toplantıya belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Yetkililer, sürecin şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütüleceğini belirterek vatandaşların görüş ve taleplerinin dikkate alınacağını kaydetti.

"Kenti dönüştürüyoruz"

Toplantıda vatandaşların sorularını dinleyen Ovalıoğlu, "Bu toplantılara devam edeceğiz. Çünkü bu toplantılarda sorulan sorularla sokakta bizzat karşılaşıyoruz. Önümüzdeki süreç, onaylanan imar planlarımızla birlikte bunların planlamasını yaparak geçecek. Hepimizin hayatını ilgilendiriyor. Kenti yeniden dönüştürüyoruz ve katma değer katıyoruz. Vizyonumuz olan 'Huzurlu, Güvenli, Modern' kentimizin önünü açtık ve bunu gerçekleştirecek olanlar da biziz. Maliklerimizle birlikte geleceğimizi planlayacağız" diye konuştu.