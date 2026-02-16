Bakırköylü Karatecilerden Üstün Başarı

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi Spor Kulübü'nden Zeyna Gaballa, "Türkiye Büyükler, Para Karate, Deaf Karate ve Veteranlar Karate Şampiyonası"nda Türkiye şampiyonu olurken; Kadir Furkan Genç de Türkiye üçüncüsü oldu.

