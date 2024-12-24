Bakırköy'de Alt Geçit İçin Kot Düşürme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakırköy'de Alt Geçit İçin Kot Düşürme Çalışmaları Başladı

Bakırköy\'de Alt Geçit İçin Kot Düşürme Çalışmaları Başladı

İBB, Bakırköy sahil yolundaki alt geçitte kot düşürme işlemlerine başladı. Çalışmalar 2025'te tamamlanacak.

24.12.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy'deki sahil yolunda yüksek tonajlı araçların çarptığı alt geçitte yolun kotunun düşürülmesi için çalışmalara başlandığını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, yüksek tonajlı araçların sık sık kazaya sebebiyet verdiği Bakırköy Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi'ndeki alt geçitte yeni çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce gabarisi yüksek araçlar için konulan yükseklik uyarı levhaları ve zorunlu yönlendirme tabelaları dikkatsiz sürücüler sebebiyle yetersiz kalınca yolun kotunun düşürülmesine karar verildi. Bu yöntemle araç yüksekliğine dikkat etmeyen dingilli araç sürücülerinin, alt geçit tavanına çarpması nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Çalışmalar kapsamında ilk etapta bugün Yeşilköy İstasyon Caddesi'nin sahil yolu katılımında yağmur suyu pompa istasyonu çalışmaları için şerit daraltılması yapıldığı aktarılan açıklamada, 2 Ocak 2025 itibarıyla Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisindeki yağmur suyu çalışmaları için Yenikapı yönünde iki şeridin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmaların devamında okulların yarıyıl tatiline girdiği 18 Ocak 2025'te Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisinde Florya istikametinde kot düşürme çalışmaları yapılacağı, bu süreçte sahil yolu Florya yönünde 3 şeridin tamamen trafiğe kapatılacağı aktarılarak, trafik akışının Yenikapı yönünden sabah ve akşam trafik yoğunluğuna göre "2 gidiş-1 geliş" şeklinde sağlanacağı, Florya yönünde kot düşürme çalışmalarının 45 gün sürmesinin planlandığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Güncel, trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Alt Geçit İçin Kot Düşürme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:32:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Alt Geçit İçin Kot Düşürme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.