Bakırköy\'de Alt Geçit İçin Kot Düşürme Çalışmaları Başladı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy'deki sahil yolunda yüksek tonajlı araçların çarptığı alt geçitte yolun kotunun düşürülmesi için çalışmalara başlandığını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, yüksek tonajlı araçların sık sık kazaya sebebiyet verdiği Bakırköy Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi'ndeki alt geçitte yeni çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce gabarisi yüksek araçlar için konulan yükseklik uyarı levhaları ve zorunlu yönlendirme tabelaları dikkatsiz sürücüler sebebiyle yetersiz kalınca yolun kotunun düşürülmesine karar verildi. Bu yöntemle araç yüksekliğine dikkat etmeyen dingilli araç sürücülerinin, alt geçit tavanına çarpması nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Çalışmalar kapsamında ilk etapta bugün Yeşilköy İstasyon Caddesi'nin sahil yolu katılımında yağmur suyu pompa istasyonu çalışmaları için şerit daraltılması yapıldığı aktarılan açıklamada, 2 Ocak 2025 itibarıyla Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisindeki yağmur suyu çalışmaları için Yenikapı yönünde iki şeridin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmaların devamında okulların yarıyıl tatiline girdiği 18 Ocak 2025'te Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisinde Florya istikametinde kot düşürme çalışmaları yapılacağı, bu süreçte sahil yolu Florya yönünde 3 şeridin tamamen trafiğe kapatılacağı aktarılarak, trafik akışının Yenikapı yönünden sabah ve akşam trafik yoğunluğuna göre "2 gidiş-1 geliş" şeklinde sağlanacağı, Florya yönünde kot düşürme çalışmalarının 45 gün sürmesinin planlandığı bilgisi verildi.