Bakırköy\'de Böbrek Sağlığı Etkinliği Düzenlendi

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Türk Böbrek Vakfı (TBV), böbrek sağlığına dikkati çekmek ve koruyucu önlemler hakkında vatandaşları bilgilendirmek için Bakırköy'de etkinlik düzenlendi.

Bakırköy Meydanı'nda "Senede Bir Gün" temasıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara yılda 1 kez düzenli kontrolün böbrek sağlığını korumada yardımcı olduğuna ilişkin bilgilendirici broşürler ve anahtarlık dağıtıldı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığı korumak için en etkili ve kolay yöntemin sağlıklı beslenmek, hareket etmek ve düzenli doktor kontrolü yaptırmak olduğunu söyledi.

Erk, ayrıca şeker ve unlu mamul tüketiminden de kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Ramazan ayında tatlı tüketimine dikkati çeken Erk, "Özellikle yağlı yiyeceklerden uzak duracağız. Güllaç, sütlaç, muhallebi gibi sütlü tatlıları tüketip, şerbetli tatlılardan uzak duracağız. Su yerine gazlı içecek, çay, kahve içmemeliyiz. Bunlardaki su kesinlikle normal suyun yerine geçmez." diye konuştu.

"Türkiye diyaliz hizmetlerinde oldukça iyi yerde"

Timur Erk, kronik böbrek hastalığının çok sinsi ilerlediği belirterek, dünyada yaklaşık 2 milyon kişinin bu nedenle diyalize girdiğini aktardı.

Türkiye'de ise 63 bin kişinin diyalize girdiğini kaydeden Erk, şunları söyledi:

"Bunların sadece yüzde 22'si böbrek nakli için sırada bekliyor. Yılda 3 bin 800 civarında böbrek nakli yapıyoruz. Türkiye diyaliz hizmetlerinde oldukça iyi bir yerde ve Avrupa Birliği'nde ilk 3'e giriyoruz. Türkiye'de hem diyaliz hizmetlerini hem de böbrek naklini devlet sağlıyor. Bu Amerika dahil dünyanın gelişmiş ülkelerinin çoğunda yok, bunun kıymetini bilelim. Yıllık 22 bin dolar civarında çok ciddi bir maliyeti var."