Bakırköy'de sosyete pazarının otoparkındaki çay ocağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kartaltepe Mahallesi'ndeki sosyete pazarının otopark kısmında bulunan çay ocağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu çay ocağı kullanılamaz hale geldi.
Çay ocağının yanması bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de Çay Ocağında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?