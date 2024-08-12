Bakırköy'de Denizde Boğulan Gencin Cenazesi Bulundu - Son Dakika
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Bakırköy'de Denizde Boğulan Gencin Cenazesi Bulundu

Bakırköy\'de Denizde Boğulan Gencin Cenazesi Bulundu

Bakırköy'de gece saatlerinde denize giren Veysi Batan'ın boğulması sonucu cenazesi arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

12.08.2024 11:19
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BAKIRKÖY'de gece saatlerinde yüzmek için denize giren Veysi Batan (25) boğuldu. Batan'ın cenazesi sabah saatlerinde kıyıya yakın bir noktada arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Çiroz Yeşilköy Halk Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Veysi Batan denize girmek için Halk Plajı'na geldi. Bu sırada bir yakınını telefonla arayarak plaja çağıran Batan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Batan tek başına denize girdi. Uzun süre Batan'a ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve İtfaiye ekipleri denizde arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sonucunda Batan'ın cenazesi saat 09.30 sıralarında kıyıya yakın bir noktada bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan cenaze olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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