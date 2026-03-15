Bakırköy'de "Onlar Memleketi Konuşuyor" Söyleşi ve İmza Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Bakırköy'de "Onlar Memleketi Konuşuyor" Söyleşi ve İmza Günü Etkinliği Düzenlendi

15.03.2026 13:53  Güncelleme: 15:35
Araştırmacı gazeteci ve yazarlar, Bakırköy'de düzenlenen 'Onlar Memleketi Konuşuyor' adlı söyleşi ve imza gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte Türkiye'nin siyasi gündemi ve basın özgürlüğü gibi konular ele alındı.

HABER: Özge Altunsu Özkan

(İSTANBUL) - Araştırmacı gazeteci ve yazarlar Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Timur Soykan ile gazeteci Şule Aydın, Bakırköy'de düzenlenen "Onlar Memleketi Konuşuyor" söyleşi ve imza gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Programa, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da katıldı.

Onlar TV isimli Youtube kanalındaki programlarıyla ilgi gören gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Şule Aydın, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerini Bakırköylülerle paylaştı. Söyleşide, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal gündemi ile basın özgürlüğü gibi konular ele alındı.

"Onlar Memleketi Konuşuyor" isimli programa katılan Başkan Ayşegül Ovalıoğlu, kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçede fikir alışverişinin güçlenmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, gazetecileri Bakırköy'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın da katıldığı programın sonunda gazeteciler, okuyucularıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı ve vatandaşlarla sohbet etti.

"Bakırköy bizim evimiz gibi"

Gazeteci Timur Soykan, "Bakırköy bizim evimiz gibi. Yüreğimiz bir, gönlümüz bir, hayat görüşümüz bir insanlarla bir araya geliyoruz ve onlarla dertleşmek bir an oluyor, bir yandan paylaşmak oluyor bir yandan da enerjileri bir araya getirmek oluyor. Bugün yine Bakırköy Belediyesi'nin etkinliğinde güzel anlar yaşadık, daha enerjik daha mutlu olduk. Güzel insanlarla bir araya geldik ve bu bizim için büyük keyif. Belediyemize de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Programın verimli geçtiğini belirten Murat Ağırel, "Bakırköy'de bir kez daha olmaktan mutluluk duydum. Bu tür ortamlar bizim için bulunmaz nimet çünkü hem okullarımıza hem izleyicilerimize hem de dostlarımıza ulaşmanın yollarını arıyoruz. Dayanışma içerisinde olmamız gereken bu günlerde bu büyük toplantıların tarifi imkansız. Kelamımızı anlatabildik ve karanlıktan aydınlığa çıkış yolunda aydınlığın tarafında olmaları gerektiğini, neden olmaları gerektiğini anlatmaya çalıştık. Çok mutluyuz, o yüzden bir kez daha Bakırköy Belediye Başkanımıza ve organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Bakırköylülerin ilgisinden çok memnun kaldıklarını söyleyen Barış Terkoğlu da "Program çok güzel geçti salon kalabalıktı. Salondan geri dönüşler aldık. Bir yazarın, bir konuşmacının en çok istediği şey sözün ulaşacağı insanlar ve onlardan böyle olumlu geri dönüş almak. O yüzden bizim için çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.

Bakırköy'ün özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Barış Pehlivan ise "Bakırköy çok aydınlık insanların yaşadığı bir ilçe ve gerçekten İstanbul'un incilerinden birisi. Sorgulayan, merak eden, memlekete dair borcu olduğunu hisseden insanlarla buluşmak çok değerliydi. Bizim için de böyle değerli izleyicilerle buluşmak da bir sınav haline geliyor o anlamda çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de 'Onlar Memleketi Konuşuyor' Söyleşi ve İmza Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

15:12
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
14:49
Türkiye’ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
14:41
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
SON DAKİKA: Bakırköy'de "Onlar Memleketi Konuşuyor" Söyleşi ve İmza Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
