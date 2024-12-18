Bakırköy'de İntihar İddiası: Eşine Eziyet Suçlaması - Son Dakika
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Bakırköy'de İntihar İddiası: Eşine Eziyet Suçlaması

İsmet Bingöl'ün eşi Vesile Bingöl'ü intihara sürüklediği iddia ediliyor. Davanın duruşması devam ediyor.

18.12.2024 20:48
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Bakırköy'de, eziyet ettiği eşi Vesile Bingöl'ün yaşamına son vermesine neden olduğu iddia edilen sanık İsmet Bingöl'ün yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Bingöl, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Vesile Bingöl'ün babası Ferzende Bingöl ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Vesile Bingöl'ün kardeşi Şaban Bingöl, sanığın amcasının oğlu olduğunu, olay tarihinde aynı binada oturduklarını belirterek, kıskanç biri olan sanığın kardeşini kasıtlı olarak öldürdüğünü savundu.

Sanık evin anahtarlarını götürdüğü için kardeşinin alt kata bile inemediğini ifade eden Şaban Bingöl, şöyle devam etti:

"Olay günü İsmet'in 'Şaban koş' dediğini duydum. Baktığımda kız kardeşim yerde yatıyordu. Direkt 112'yi aradım. Gittiğimde İsmet çorabına kadar giyinikti. Kendi kendine konuşuyordu. İsmet, 'Ben bir daha cezaevine gireceğim. Hayatım bitti, ben ne yapacağım?' diyordu. Kardeşime sürekli suni teneffüs yapıyordu. Sanki nefes almasını önlüyordu. Karşı taraf kardeşime defalarca kez şiddet uygulamış. Ben olay günü tabure de görmedim."

Tanık Ümmügülsüm Bingöl, Vesile Bingöl'ün boynunda ip izi olmadığını, yanına gittiğinde hala nefes aldığını dile getirdi.

Tanık İrfan Bingöl, sanığın kız kardeşinin telefon kullanmasına izin vermediğini, kendisinin sürekli kardeşine telefon aldığını ancak sanığın çocukları bahane ederek telefonu kırdığını söyledi.

Sanık İsmet Bingöl'ün ilk eşinden olan 11 yaşındaki kızı tanık H. Bingöl ise olay günü Vesile Bingöl'ü mutfakta yatar vaziyette gördüğünü, babasının mutfakta olduğunu ve telaşlı davrandığını anlattı.

Mutfakta tabure ya da sandalye bulunmadığını ifade eden H. Bingöl, Vesile Bingöl'ü o şekilde görünce korktuğunu ve ağladığını kaydetti.

Sanık İsmet Bingöl, eşinin daha önce 3 kez intihar etmeye çalıştığını savunarak, onu her seferinde kendisinin kurtardığını öne sürdü.

İsmet Bingöl, olayın gün yüzüne çıkmasını istediğini ve eşinin ailesine daha önce her şeyi anlattığını söyledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Temmuz 2023'te Bakırköy'de kolluk birimlerine intihar ihbarının ulaştığı ve polislerin olay yerine gittiği aktarılıyor.

İddianamede, Vesile Bingöl'ün ölü olarak ambulansa bindirildiği, evdeki incelemelerde kadının kendisini astığı ipin düğümünün gevşek olduğu ve asılma durumunda düğümlerin sıkı hale gelmesi gerektiği belirtiliyor.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapora yer verilen iddianamede, Vesile Bingöl'ün ölümünün asılma dışında gerçekleştiğine dair tıbbi bir delilin bulunmadığı anlatılıyor.

İddianamede, İsmet Bingöl'ün eşine yönelik gurur kırıcı eylemlerde bulunduğu, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, uyuşturucu kullanmasının etkisiyle Vesile Bingöl'ün hayatını temelinden sarstığı ve evden dışarı çıkmasına izin vermediği kaydediliyor.

Vesile Bingöl'ün hiçbir sebep yokken aldatma ithamlarına maruz bırakıldığı aktarılan iddianamede, İsmet Bingöl'ün eşinin vefat etmesini istediği, bu ruh haline sürüklediği, eziyet içeren sistematik eylemleriyle intihara yönlendirdiği anlatılıyor.

İddianamede, İsmet Bingöl hakkında "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıldan 10 yıla, "eşe karşı eziyet" suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Bingöl, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de İntihar İddiası: Eşine Eziyet Suçlaması - Son Dakika

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