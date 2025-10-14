Bakırköy'de Kaçan Sürücü Policilere Çarptı - Son Dakika
Bakırköy'de Kaçan Sürücü Policilere Çarptı

Bakırköy\'de Kaçan Sürücü Policilere Çarptı
14.10.2025 05:09
Bakırköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaza sonrası yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy Sahil Yolu'nda denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir araca "dur" ihtarında bulundu.

POLİSE BIÇAK GÖSTERDİ

Araç sürücüsü, ihtara uymayarak polise bıçak gösterdikten sonra kaçmaya başladı Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

POLİS ARAÇLARINA ÇARPTI

Sahil yolu boyunca devam eden takip sırasında şüpheli, kullandığı araçla polis ekiplerinin araçlarına çarparak zarar verdi. Kovalamacanın ardından polis, Kennedy Caddesi'ni trafiğe kapatarak önlem aldı ve şüphelinin aracının geçiş güzergahına kapan attı.

VURULARAK YAKALANDI

Aracıyla hala kaçmaya çalışan şüpheliye, polis ekipleri tarafından uyarı ateşi yapıldı. Polis, buna rağmen kaçma girişimini sürdüren şüpheliyi hedef alarak ateş açtı.

Silahla vurulması sonucu yaralanan şüpheli, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kovalamaca nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Kaza, Son Dakika

