Bakırköy'de mağazada çanta hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de mağazada çanta hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Bakırköy\'de mağazada çanta hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Bakırköy'de bir mağazada alışveriş yapan kadının çantasının çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti. Şüphelilerden N.T. ve A.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, A.H.T. serbest bırakıldı.

08.05.2024 13:09
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Bakırköy'de mağazada alışveriş yapan kadının çantasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 30 Nisan'da bir AVM'deki giyim mağazasında alışveriş yapan R.R'nin içerisinde 6 bin 100 dolar ile 10 bin lira bulunan çantasının çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Mağazadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği yaşı küçük 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada şüphelilerden N.T'nin 96, A.B'nin 74, A.H.T'nin ise 6 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T. ve A.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.H.T. ise serbest bırakıldı.

Mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin çantayı alarak olay yerinden ayrılması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakırköy'de mağazada çanta hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

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