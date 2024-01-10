 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakırköy'de Otomobil, Motosikletli Polise Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakırköy'de Otomobil, Motosikletli Polise Çarptı

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında, ani dönüş yapan bir otomobil sürücüsü, motosikletli trafik polisine çarptı. Kazada yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

10.01.2024 - 17:00,
Abone Ol

BAKIRKÖY'de ani dönüş yapan otomobil sürücüsü, motosikletli trafik polisine çarptı. Kazada yaralanan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Havalimanı caddesinde 4 Ocak Perşembe günü, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 06 NG 772 plakalı otomobil sürücüsü Cahit Cebeci, caddede orta şeritte seyir halindeyken yol ayrımına geldiğinde sağa dönmek istedi. Cebeci, otomobilin direksiyonunu çevirdiği sırada motosikletiyle sağ şeritte seyir halinde olan trafik polisi Mehmet Akif Çapkıra'ya çarptı.Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle sürüklenen polis memuru, otomobille trafik tabelası arasında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memuru, ambulansla Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, kazı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy\'de Otomobil, Motosikletli Polise Çarptı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Atatürk Havalimanı, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Otomobil, Motosikletli Polise Çarptı - Son Dakika


16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13
KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56
2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02
Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli

Son Dakika
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13 KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02 Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 17:14:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Otomobil, Motosikletli Polise Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement