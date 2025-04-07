Bakırköy'de polisle çatışma: 2 şüpheli yaralı

(İSTANBUL) - İstanbul Bakırköy'de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, polis ekipleriyle çatışmaya giren 2 şüpheli, yaralı olarak yakalandı.

Olay, dün saat 03.50 sıralarında Bakırköy Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Caddede silah sesleri duyulması üzerine polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipleri fark eden şüpheliler, motosikletle kaçmaya başladı. Bu sırada polis ekiplerine ateş açan şüphelilerin motosikleti Fatih'te kaza yaptı.

Polisin motosiklete yaklaşması üzerine S.Z. (20) adlı şüpheli ateş etmeye devam edince, ekipler karşılık verdi. Çatışmada S.Z. ile motosiklet sürücüsü M.F.Y. (17) yaralandı. Daha sonra şüpheliler hastaneye kaldırılırken, M.F.Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, motosiklet ile birlikte bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet boş şarjör ve 24 adet kovan ele geçirildi. Olayda polis ekiplerine ait bir ekip otosuna da kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin, olaydan önce sahil yolunda bulunan bir türkü evine silahla ateş açtıkları, ardından silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başladıkları kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.