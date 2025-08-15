Bakırköy'de Riskli Bina Yıkıldı - Son Dakika
Bakırköy'de Riskli Bina Yıkıldı

15.08.2025 13:53
Bakırköy'de yüksek riskli bir bina kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı.

Bakırköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında "yüksek riskli" olduğu tespit edilen bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yürütülen hızlı tarama çalışmaları kapsamında riskli yapı tespitlerini, tahliye ve yıkım süreçlerini, ilçe belediyeleriyle koordineli olarak sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde 1985 yılında inşa edilen 5 katlı ve 13 bağımsız bölümden oluşan bir binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım çalışmaları, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün'ün katılımıyla başladı.

Yıkım öncesi basın mensuplarına açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Özel, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra İstanbul'da 40 bin yapıda inceleme yapıldığını belirterek, bu yapıların yarısından fazlasının D ve E sınıfı olarak belirlendiğini, bunun da "yüksek risk" grubu anlamına geldiğini söyledi.

Bu yapılardan 1100'ünün yakın zamanda yıkıldığını dile getiren Özel, bu yıkım işlemlerinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verdiği desteklere, İBB'nin sağladığı kira desteğinin de eklendiğini aktaran Özel, "Kentsel dönüşüm konusunda özellikle yoksul hanelere, yapım maliyetinin yüzde 65'inin üstlenileceği kampanyanın İBB tarafından başlatılması, bakanlığın yürüttüğü 'Yarısı Bizden' kampanyaları ve toplumsal duyarlılığının artmasıyla birlikte bu yıkım süreçlerinin hızlanacağını, bununla birlikte yerinde dönüşüm, özellikle güçlendirme konusunun hareketleneceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu ise ilçedeki bina stokunun yüzde 80'inin 2000 yılı öncesine ait yapılar olduğuna işaret ederek, "Olası beklenen İstanbul depreminde Bakırköy en ağır hasarı alacak ilçelerin başında geliyor. Bugün bu yıkım işlemiyle beraber binamızda artık insanlar güvensiz yapılarında oturmayacaklar." dedi.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Yün ise 17 Ağustos 1999 ve 6 Şubat 2023 depremlerindeki gibi can kayıplarının tekrar yaşanmaması için depreme dayanıklı binaların inşa edilmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA

