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Bakırköy'de silahlı saldırıya uğrayan iş insanı yaralandı - Son Dakika
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Bakırköy'de silahlı saldırıya uğrayan iş insanı yaralandı

İstanbul Mardin Dernekleri Federasyonunca düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'ne katılan Nedim Kaya, kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahla vuruldu. Yaralanan Kaya, kendi aracıyla hastaneye götürüldü ve sağlık durumu iyi. Polis, olay yerinde yapılan incelemede 7 boş kovan buldu ve kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bakırköy\'de silahlı saldırıya uğrayan iş insanı yaralandı
27.01.2024 - 21:37,
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Bakırköy'de silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Nedim Kaya yaralandı.

İstanbul Mardin Dernekleri Federasyonunca Atatürk Havalimanı fuar alanında düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'ne katılan Nedim Kaya, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından silahla diz ve topuğundan vuruldu.

Kendi aracıyla hastaneye götürülen Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine fuar alanına gelerek inceleme yapan polis, olay yerinde 7 boş kovan buldu.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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