Bakırköy'de Su Borusu Patladı

Bakırköy'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait su borusunun patlaması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.
Yeşilköy Mahallesi Yeni Havaalanı Caddesi'nde ana isale hattındaki borunun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu caddede su birikintisi oluştu.
Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, gelen araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.
Ana hattaki suyu kapatan İSKİ ekipleri arızayı gidermek için çalışma başlattı.
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