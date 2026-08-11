Bakırköy'de Taksi Kazası: Sürücü Yaralı
Bakırköy'de taksi ile otomobil çarpıştı, taksi sürücüsü yaralı hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy'de taksiyle otomobilin karıştığı kazada taksi sürücüsü yaralandı.
Adnan Kahveci Bulvarı'nda seyir halindeki 34 TLG 71 plakalı taksi ile 34 FRP 317 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle taksi takla atarken, otomobil ise orta refüje çıkarak durdu.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan taksi sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.
Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
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