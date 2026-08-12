Bakırköy'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Bakırköy'de üç otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolunda Topkapı istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AJB 713 plakalı otomobil, Yenibosna Metrobüs Durağı mevkisinde aynı istikamette ilerleyen 34 YH 627 plakalı araca, ardından da 71 AAZ 877 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde bir süre durma noktasına gelen trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
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