Bakırköy'de Uygunsuz Davranışlar: Çift Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bakırköy'de Uygunsuz Davranışlar: Çift Gözaltına Alındı

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Bakırköy'de parkta ahlaka aykırı hareket eden çift, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde parkta genel ahlaka ve adaba aykırı hareketlerde bulunan çift, yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy ilçesindeki bir parkta bankta oturan biri kadın diğeri erkek 2 kişinin uygunsuz davranışlar sergilediği görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kamera ve saha çalışmaları neticesinde genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunan kişilerin J.R.S.A.M. (19) isimli kadın ile Z.M.A.E. (22) isimli erkek şahıs olduğunu tespit etti.

Kimlik bilgilerinden yola çıkan ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahıslar hakkında "hayasızca hareketler" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kadın ve erkek şahıslar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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