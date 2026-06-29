Bakırköy'de polisin kontrol amaçlı durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde bulunurken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataköy Mahallesi'nde kontrol amaçlı durdurdukları otomobilin içinde yoğun halde uyuşturucu madde kokusu aldı.
Otomobili arayan ekipler, aracın torpido kısmında saklanmış 205 gram uyuşturucu madde, bir miktar para ve cep telefonu buldu.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.D. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de Uyuşturucu Operasyonu: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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