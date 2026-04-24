Bakırköy'de Vosvoslar "Egemenlik Turu" Attı

24.04.2026 10:14  Güncelleme: 10:58
(İSTANBUL) - Bakırköy'de 23 Nisan coşkusu Egemenlik Festivali ile doruğa ulaştı. Günün en dikkat çeken etkinliği ise klasik vosvoslarla düzenlenen şehir turu oldu. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun da katıldığı vosvos turu, renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin merkezi Bakırköy Cumhuriyet Meydanı oldu. DJ performanslarıyla başlayan etkinliklerde çocuk atölyeleri, yarışmalar, sihirbaz gösterileri, "Limon Abla" etkinliği, karaoke ve palyaço gösterileri gün boyu devam etti. Balon gösterisi, seramik ve taş boyama atölyeleriyle çocuklar hem eğlendi hem de üretmenin keyfini yaşadı. Ayrıca kurulan dilek ağacı ve çeşitli sosyal sorumluluk etkinlikleri de festivale anlam kattı. İkramlar eşliğinde süren etkinliklerde aileler ve çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkardı.

Vosvoslu şehir turu festivale damga vurdu

Festivalin en çok ilgi çeken anı, Bakırköy Belediye Binası önünden başlayan klasik vosvos araçlarla gerçekleştirilen şehir turu oldu. Rengarenk süslenen nostaljik araçlar, Türk bayrakları eşliğinde Bakırköy sokaklarında konvoy oluşturdu. Vatandaşlar balkonlardan ve kaldırımlardan bu özel geçidi alkışlarla karşılarken, çocuklar vosvoslara büyük ilgi gösterdi. Bayram coşkusunu sokağa taşıyan tur, festivale unutulmaz görüntüler kazandırdı.

Kaynak: ANKA

