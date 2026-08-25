Bakırköy'de Yumruklu Kavga - Son Dakika
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Bakırköy'de Yumruklu Kavga

Bakırköy\'de Yumruklu Kavga
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Bakırköy'de iki kişi arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü; anlar kaydedildi.

BAKIRKÖY'de 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine saldırdığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Cevizlik Mahallesi Sakızlı Yalı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son bulurken, tarafların birbirlerine yumrukla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Yumruklu Kavga - Son Dakika

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