Bakırköy'deki okulda tarihi kostümlü etkinlik - Son Dakika
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Bakırköy'deki okulda tarihi kostümlü etkinlik

Bakırköy\'deki okulda tarihi kostümlü etkinlik

Bakırköy'deki 60. Yıl Ataköy İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, İstanbul'un fethinin 571'inci yılı dolayısıyla özel kostümler giyerek tarihte iz bırakan Türk büyüklerini canlandırdı. 'Tarih Yazan Çocuklar' projesi kapsamında gerçekleşen programda İstanbul'un fethi ve Türk tarihindeki önemli olaylar sahnede canlandırıldı. Öğrenciler, kostümleriyle sahneye çıkarak Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Alparslan, Bilge Kağan, Oğuz Kağan, Seyit Onbaşı, Aziz Sancar gibi tarihi kişilikleri canlandırdı ve hikayelerini anlattılar.

28.05.2024 14:39
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Bakırköy'deki 60. Yıl Ataköy İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, İstanbul'un fethinin 571'inci yılı dolayısıyla giydikleri özel kostümlerle Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tarihte iz bırakan Türk büyüklerini canlandırdı.

"Tarih Yazan Çocuklar" projesi kapsamında okulda gerçekleşen programda İstanbul'un fethi ve Türk tarihindeki önemli olaylar sahnede canlandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet ve Akşemsettin'i canlandıran öğrenciler atlarıyla okulun bahçesine girerek, buradakileri selamladı.

Mehteran takımı da yaptıkları gösteriyle öğrenciler beğeni aldı. Mehteran konserinin ardından kostümleriyle sahneye çıkan öğrenciler Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Alparslan, Bilge Kağan, Oğuz Kağan, Seyit Onbaşı, Aziz Sancar gibi tarihe damga vuran önemli kişileri canlandırdı. Öğrenciler, canlandırdıkları karakterlere ait İstanbul'un fethi, önemli savaşlar ve buluşlar gibi hikayelerini de anlattı.

60. Yıl Ataköy İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Şevket Yalçın yaptığı konuşmada, öğrencilerin projeyi içselleştirdiğini belirterek, projenin öğrencilere ve gençlere büyük katkılar sağladığını anlattı.

Yalçın, İstanbul'un fethiyle ilgili gerçekleştirilen programa katkı sağladıkları için öğrencilere teşekkür etti.

Tiyatro gösterilerin ardından öğrencilere hediye verildi.

Kaynak: AA

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