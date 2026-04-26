"Bakırköy Muhabbeti" Söyleşileri, Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen'i Ağırladı

26.04.2026 09:28  Güncelleme: 09:50
Bakırköy Belediyesi’nin cuma günleri İspirtohane Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Bakırköy Muhabbeti” söyleşilerinin bu haftaki konuğu, Prof. Dr. Emre Kongar ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen oldu. “İkinci Cumhuriyetçiler ve Karşı Devrim” isimli söyleşinin ardından konuklar kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

HABER: Özge Altunsu Özkan

"Bakırköy Muhabbeti" söyleşileri, bu hafta önemli isimleri ağırladı. İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa toplumbilimci ve akademisyen Prof. Dr. Emre Kongar ile Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen konuk oldu. "İkinci Cumhuriyetçiler ve Karşı Devrim" başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide, Türkiye'nin siyasi dönüşüm süreci, demokrasi tartışmaları ve toplumsal yapı üzerine değerlendirmeler yapıldı."

Katılımcılar, konuşmacılara yoğun ilgi gösterirken söyleşi boyunca güncel gelişmeler ve tarihsel arka plan birlikte ele alındı. Programın sonunda Prof. Dr. Kongar ve Zülal Kalkandelen, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

"Bakırköy Türkiye'nin en önemli kültür ilçelerinden biri"

Bakırköy'de kültür ve sanatın yerinden bahseden Kongar, "Bakırköy Türkiye'nin en önemli kültür ilçelerinden biri. Ben de Bakırköylü sayılırım, burada büyüdüm. Bakırköy, çok farklı kültür katmanlarını bir arada tutan, komşuları Müslümanlar, Hristiyanlar, Türkler, Ermeniler birbirine yurttaşlık bağıyla bağlı olan çok özel bir ilçemiz. Bakırköy Belediyesi kültür ve sanata çok özel bir önem veriyor. Burada çok başarılı bir siyasetin demokratik rejimini belediyelerden yeniden kurma projesinin kültürel temelleri atılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

