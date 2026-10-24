Bakırköy Yeşilköy Caddesi'nde motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü öldü

Bakırköy Yeşilköy Caddesi'nde motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy'de Yeşilköy Caddesi'nde Florya istikametine seyreden motosiklet otomobille çarpıştı, motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri sürücünün öldüğünü belirledi, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Bakırköy'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yeşilköy Caddesi Florya istikametinde seyreden motosiklet ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosikletten düşen K.A.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Cenaze, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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