Bakırköy Yeşilyurt'ta metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Bakırköy Yeşilyurt Mahallesi'nde 4 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni incelemelerin ardından belirlenecek.
İstanbul Bakırköy'de metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Yeşilyurt Mahallesi'nde metruk 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni incelemelerin ardından belli olacak.
Kaynak: AA
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