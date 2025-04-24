Bakla Tarlasında Gelincik Güzelliği - Son Dakika
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Bakla Tarlasında Gelincik Güzelliği

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Hatay'daki bakla tarlasında açan gelincikler, kırmızı ve yeşilin muhteşem uyumunu sunuyor.

24.04.2025 09:48
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Kırmızıyla yeşilin birleştiği bakla tarlasında gelincikler görenleri mest ediyor

HATAY - Hatay'da hasada hazırlanan 5 dönümlük bakla tarlası, baharın habercisi olan gelinciklerle kırmızıya boyandı. Nisan yağmurların ardından gün yüzüne çıkan gelincikler, kırmızı ile yeşilin eşsiz uyumunu ortaya çıkardı.

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde yaşayan Ziya Başman, evinin önünde bulunan 5 dönümlük tarlaya bakla ekerek hasadı beklemeye başladı. Ektiği baklayı hasat etmeye hazırlanan Başman'ın bahçesinde baharın habercisi gelincikler kendini gösterdi. Gelinciklerle birlikte kırmızıya bürünen bakla tarlası, ortaya renkli görüntü çıkardı. Nisan yağmurlarının ardından ortaya çıkan gelinciklerin tarlayı adeta kırmızıya boyaması, kentte yaşayan insanların ilgi odağı oldu. Tarlalarda doğal olarak yetişen, narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler, kırmızının her tonunu sergiledikleri görüntüleriyle doğaseverlere farklı bir güzellik sunuyor.

"Baklanın şimdiki tarla fiyatı 25 TL ila 30 TL iken marketlerde 50 TL ila 60 TL arasında satılıyor"

Nisan ayı sonuyla bakla hasadına başlayacaklarını ifade eden Ziya Başman, "Burası bakla tarlasıdır. Kuraklık nedeniyle bu tarlada fazla bakla yetişmedi. Bunlar bakla tarlasındaki gelinciklerdi. Gelincikler her yıl bu zamanlarda çıkıyor. Gelincikleri toplamıyoruz. Tarladaki baklayı tane tane topluyoruz. Ondan sonra traktörle tarlayı sürüyoruz. Gelincik tarlasının olduğu yer 5 dönümlük bir arazidir. Nisanın son günlerinde bakla hasadı yapacağız. Baklanın şimdiki tarla fiyatı 25 TL ila 30 TL iken marketlerde 50 TL ila 60 TL arasında satılıyor" dedi.

"Gelincik tarlası, kırmızı ile yeşilin birleştiği bir yer"

Her yıl bu aylarda kırmızı ile yeşilin birleştiği yerin gelincik tarlasın olduğunu ifade eden Orhan Bağrıyanık, "Burası Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan bir gelincik tarlası. Normalde bakla için sürülmüş tarlada, baklayla birlikte gelinciklerin çıktığı görülüyor. Her yıl bu aylarda çıkıyor. Gelincikler manzarası oluşturdu. Gelincik tarlası, kırmızı ile yeşilin birleştiği bir yer. Herkes buraya gelerek ekine zarar vermeden fotoğraflar çekebilirler. Çocuklarda tarlaya gelip gelincikleri toplayıp oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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