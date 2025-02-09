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Baklagil İthalatı Artıyor

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TZOB Başkanı Bayraktar, baklagil ithalatının 10 yılda %55 arttığını dile getirerek üretim artırılmalı dedi.

09.02.2025 09:43
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(ANKARA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü'ne ilişkin, son 10 yılda kuru fasulye, nohut ve mercimekte ithalat miktarının yüzde 55 oranında arttığını belirterek, "En önemli protein kaynaklarından baklagilde ithalatçı olmamız kabul edilemez. Halkımızın sağlıklı beslenmesi için temel gıda ürünlerinde üretim artırılmalı, ithalattan vazgeçilmelidir" açıklamasını yaptı.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'de yetiştirilen 7 çeşit yemeklik baklagil arasında en fazla üretilenlerin nohut, kuru fasulye ve mercimek olduğunu, bunların her birinin ayrı bir besin değeri bulunduğunu aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Fastfood ve hazır gıda tüketiminin arttığı son yıllarda doktorlar ve diyetisyenler tarafından da baklagiller sıklıkla öneriliyor. Ayrıca baklagiller, topraktaki organik madde birikimine yardımcı olmaları ve toprak yapısını düzeltmeleri nedeniyle ekim nöbetinde sıklıkla tercih ediliyor. Bu durum baklagillerin tarımsal üretimdeki önemini artırıyor. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler tarafından 2016 yılı 'Uluslararası Bakliyat Yılı' olarak ilan edildi ve takip eden süreçte her yıl 10 Şubat gününün 'Dünya Bakliyat Günü' olması kararlaştırıldı.

Ülkemizde baklagil üretimi ülke geneline yayılmış olsa da Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin güneyinde yoğunlaşıyor. Genel olarak, kırmızı mercimek Güneydoğu'da, yeşil mercimek İç Anadolu'da, bakla Ege ve Güney Marmara'da, nohut ve kuru fasulye ise birçok bölgemizde yetiştiriliyor. Toplam yemeklik baklagil üretiminin, yüzde 42,7'sini nohut, yüzde 30,1'ini kırmızı mercimek, yüzde 20,7'sini kuru fasulye, yüzde 5,3'ünü yeşil mercimek oluşturuyor. Geri kalan yüzde 1,1'ini ise diğer bakliyatlar oluşturuyor. Ülkemizde 1990 yılında toplam 20,3 milyon dekar olan baklagil ekim alanı bugüne geldiğimizde 8,7 milyon dekara geriledi. Yani ekim alanlarımızda yüzde 56,6 oranında azalma yaşandı. Aynı şekilde üretimde de yüzde 33,2 oranında bir gerileme gerçekleşti."

"Baklagillerde üretim tüketimi karşılamıyor"

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2016'da Uluslararası Bakliyat Yılı ilan edilmesinin ardından, 2024'e kadar yapılan çalışmalar ve üreticilerin çabasıyla bakliyat üretiminin yüzde 24,5 oranında artarak toplam 1 milyon 345 bin tona çıktığını ifade etti.

Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu artışa rağmen nohut dışında en çok ürettiğimiz baklagillerde arz açığımız devam ediyor. İstatistikler yeşil mercimekte yüzde 39,8, kırmızı mercimekte yüzde 14,1, kuru fasulyede ise yüzde 8,6 oranında açığımız olduğunu gösteriyor. Son 10 yılda kuru fasulye, nohut ve mercimekte ithalat miktarı 379 bin 869 tondan yüzde 55 oranında artarak 587 bin 500 tona çıktı. İthalat değeri ise yüzde 28 oranında artarak 321 milyon dolardan 412 milyon 200 bin dolara yükseldi. Böylelikle son on yılda toplamda 5 milyon 44 bin ton ithalata karşılık 3 milyar 629 milyon dolar para ödedik. En önemli protein kaynaklarından baklagilde ithalatçı olmamız kabul edilemez. İnsanımızın protein ihtiyacının karşılamasında önemli bir yere sahip olan baklagillerin üretimini artırmak zorundayız. Halkımızın sağlıklı beslenmesi için temel gıda ürünlerinde üretim artırılmalı, ithalattan vazgeçilmelidir.

Bu gibi temel gıda ürünlerinde marketlerde tavan fiyat uygulanmalıdır. Baklagil üretimini artırmaya yönelik teşvikler artırılmalı, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı makul seviyelere çekilmelidir. Hasat dönemine yakın ithalat yapılarak piyasa dengesi bozulmamalıdır. Üreticilerimizin memnun olacağı bir fiyat politikası oluşturulmalıdır. Üreticilerimizin üretimini sürdürebilmesi için yetkililerin bu sorunları görmezden gelmemesi ve yerli üretimi destekleyici politikalar geliştirmesi gerekiyor. Bu vesile ile Dünya Bakliyat Günü'nü kutluyor, emeğiyle bakliyat üretimimize değer katan çiftçilerimize teşekkür ediyorum"

Baklagil İthalatı Artıyor
Kaynak: ANKA

Şemsi Bayraktar, Çiftçilik, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baklagil İthalatı Artıyor - Son Dakika

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