Bakü'de 15 Temmuz anma programı - Son Dakika
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Bakü'de 15 Temmuz anma programı

Bakü\'de 15 Temmuz anma programı
15.07.2026 13:04
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün: - "Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuktan doğan hakları temelinde, devlet ve millet birlikteliğiyle bu sinsi terör örgütüne karşı yürüttüğü uzun soluklu mücadeleyi yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürecektir"

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İstiklal Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, büyükelçilik müşavirleri, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı milletvekilleri ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Akgün, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devletin en hassas kurumlarına sızarak 15 Temmuz 2016 gecesi anayasal düzeni hedef aldığını belirten Akgün, örgütün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler açısından da ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Akgün, FETÖ'nün propaganda, aldatma ve casusluk yöntemleriyle hareket ettiğini vurgulayarak, dost görünümü altında özellikle yurt dışında varlığını sürdürmeye çalıştığını ve bu tehdide karşı her zaman teyakkuzda olunması gerektiğini ifade etti.

15 Temmuz darbe girişiminin ilk anından itibaren Türkiye'nin yanında yer alan Azerbaycan'a teşekkür eden Akgün, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğindeki Azerbaycan devleti ve halkının sergilediği dayanışmanın "tek millet, iki devlet" anlayışını bir kez daha güçlendirdiğini dile getirdi.

Akgün, " Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuktan doğan hakları temelinde, devlet ve millet birlikteliğiyle bu sinsi terör örgütüne karşı yürüttüğü uzun soluklu mücadeleyi yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi bağımsızlığına yönelik hiçbir girişime boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirten Akgün, demokrasi uğruna mücadele eden vatandaşlara teşekkür etti.

Programda ayrıca Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar ve Azerbaycan İktisat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazım Cafersoy da konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan ve Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın takdim ve değerlendirmeleriyle başlayan video gösteriminin gerçekleştirildiği programda, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektifinden 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin fotoğraflar da sergilendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA Bakü Koordinatörlüğünün katkılarıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakü'de 15 Temmuz anma programı - Son Dakika

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