Bakü'de 7. Türk Filmleri Haftası başladı - Son Dakika
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Bakü'de 7. Türk Filmleri Haftası başladı

Bakü\'de 7. Türk Filmleri Haftası başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 7. Türk Filmleri Haftası, Sadık Ahmet'in hayatının konu alındığı 'Sadık Ahmet' filminin gösterimiyle başladı. Hafta boyunca ücretsiz olarak çeşitli Türk filmleri izlenebilecek ve Türkiye'den gelen sinema sanatçılarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

01.06.2024 21:00
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 7. Türk Filmleri Haftası, ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının konu alındığı "Sadık Ahmet" filminin gösterimiyle başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen haftanın açılışı Nizami Sinema Merkezi'nde yapıldı.

Açılışa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, Türk Filmleri Haftası Koordinatörü Yönetmen Öner Kılıç, Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ile sinema ve sanat camiasından davetliler katıldı.

Etkinlikte Türkiye'den aralarında Ozan Akbaba, Yasemin Baştan, Hakan Yonat, Ozan Uzunoğlu, Ahmet Selim Tuncer, Mustafa Cihat Durmuş, Hünkar Burhan Doğan ve İsmail Fidan'ın bulunduğu oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcılar da konuk olarak yer aldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitler için saygı duruşunun yapıldığı, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın seslendirildiği gösterim öncesinde etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunanlara ve Türkiye'den davet edilen sinemacılara plaket takdim edildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk Filmleri Haftası'nda emeği geçenlere ve destekçilere teşekkür etti.

Bağcı, bugün gösterimi yapılan "Sadık Ahmet" filmine ilişkin, "Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin haklı davasının simgeleşmiş ismidir. Davasına sonuna kadar sahip çıkanların, zulümlere boyun eğmeyenlerin her zaman zaferle sonuçlanan başarı hikayeleri olmuştur. Sadık Ahmet'i de böyle görüyoruz." dedi.

Filmler ücretsiz gösterilecek

Bakülüler, 5 Haziran'a kadar sürecek hafta boyunca yönetmen Hakan Yonat'ın imzasını taşıyan "Sadık Ahmet"in yanı sıra "Son Akşam Yemeği", "Hayatla Barış", "Nefes: Yer Eksi İki" ve " Rafadan Tayfa: Hayrimatör" filmlerini ücretsiz izleyebilecek.

Bakü Türk Filmleri Haftası'nda film gösterimlerinin yanı sıra Türkiye'den gelen yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar Azerbaycanlı sinema sanatçılarıyla bir araya gelerek ortak yapımlar üzerine ikili görüşmeler ve söyleşiler gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

Rafadan Tayfa, Sadık Ahmet, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakü'de 7. Türk Filmleri Haftası başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakü'de 7. Türk Filmleri Haftası başladı - Son Dakika
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