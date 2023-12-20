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Bakü'de "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filminin galası yapıldı - Son Dakika
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Bakü'de "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filminin galası yapıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filminin galası yapıldı.

Bakü\'de "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filminin galası yapıldı
20.12.2023 - 21:50,
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filminin galası yapıldı.

TRT ortak yapımı "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filminin gala gösterimi, Bakü Yunus Emre Enstitüsünün organizatörlüğünde Nizami Kino Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Galaya, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, filmin oyuncuları Onur Yenidünya, Gizem Arıkan, Aslıhan Naile Kapanşahin, Buse Pehlivan ve filmin yapımcısı İsmail Demir katıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan filmin galasına Azerbaycanlı sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: AA
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