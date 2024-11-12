Bakü'de COP29'da Çin Pavyonu Açıldı - Son Dakika
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Bakü'de COP29'da Çin Pavyonu Açıldı

Azerbaycan'da COP29 kapsamında Çin pavyonu, iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliğini vurguladı.

12.11.2024 13:19
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BAKÜ, 12 Kasım (Xinhua) -- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) Çin pavyonu açıldı.

Çin pavyonu, 11-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek COP29 sırasında, çeşitli yan etkinliklerin yer alacağı 10 temalı gün etkinliği düzenleyecek.

Pavyonun açılışı vesilesiyle pazartesi günü düzenlenen toplantıda konuşan COP29 Çin Delegasyonu Başkanı ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zhao Yingmin, Çin'in son yıllarda küresel ekolojik medeniyetin temel öneme sahip bir katılımcısı, katkı sağlayıcısı ve lideri haline geldiğini söyledi.

Zhao, Çin'in karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek, çok taraflılığı uygulamak, küresel işbirliğini geliştirmek ve müreffeh, temiz ve güzel bir dünya inşa etmek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya istekli olduğunu da ifade etti.

Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Liu Zhenmin, iklim değişikliğiyle mücadeleye her zaman öncelik verdiklerini ve bunu çok önemli bir ulusal strateji olarak gördüklerini belirterek düşük karbonlu kalkınmanın, güzel bir Çin inşa etmenin hayati öneme sahip bir parçası olduğunu vurguladı.

Liu ayrıca, Çin'in yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı teşvik etme konusundaki kararlılığının kayda değer sonuçlar verdiğini ve uluslararası alanda geniş bir kabul gördüğünü de sözlerine ekledi.

COP29'un küresel toplumda güveni artıracağına dair iyimserliğini dile getiren Liu, ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesinin korunmasının ve yasal anlaşmaların titizlikle uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Liu, gelişmiş ülkeleri, gelişmekte olan ülkelerin iklim sorunlarıyla mücadele kapasitelerini artırabilmeleri için mali destek sağlayarak taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı.

Liu, çok taraflılığı savunmak, iklim yönetişiminde adalet ve hakkaniyeti sağlamak, piyasa kurallarına ve ticaret özgürlüğüne saygı göstermek ve küresel iklim yönetişiminde daha fazla istikrar ve kesinlik sağlamak amacıyla COP29'un başarısına katkıda bulunmak üzere uluslararası toplumla iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Bakü'de COP29'da Çin Pavyonu Açıldı - Son Dakika

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