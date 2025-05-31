Bakü\'de Lösemi Hastası Çocuklara Destek Kermesi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklara destek amacıyla kermes düzenlendi.

Kermes, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) ile ASTERİAS Eğitim ve Gelişim Merkezi işbirliğinde hayata geçirildi.

Açılışa, Azerbaycan Milli Meclisi Aile, Kadın ve Çocuk Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müşaviri Jale Ahmedova, ATİB Başkanı Mürsel Rüstemov, İMZA Sosyal Gelişime Destek İçtimai Birliği Türkiye Temsilcisi Hulusi Kılıç, ASTERİAS Eğitim ve Gelişim Merkezi Başkanı Nergiz Çalbay ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri katıldı.

Etkinlikte konuşan ASTERİAS Eğitim ve Gelişim Merkezi Başkanı Çalbay, lösemiyle mücadele eden çocuklar için düzenlenen bu kermesin, dayanışma ve sevgi göstergesi olduğunu vurguladı.

Çalbay, "Sergilenen her resim, çocuklarımızın içindeki umut, hayal gücü ve yaşama sevincini yansıtıyor. Biz onların yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İMZA Sosyal Gelişime Destek İçtimai Birliği Türkiye Temsilcisi Hulusi Kılıç ise organizasyonu katıldığı en anlamlı etkinliklerden biri olarak nitelendirdi.

Kılıç, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları iyi yetiştirmek zorundayız. İyi yetişmiş çocuklar, iyi vatandaş olur. Bu sergiden elde edilen gelir, lösemili çocuklara aktarılacak. Bu sergi hepimize güçlü bir mesaj veriyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çocukların yaptığı resimler sergilenerek satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelir, lösemili çocuklar yararına kullanılacak.