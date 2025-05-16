Bakü'de Türk Dünyası İktisat Konferansı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Türk Dünyası İktisat Konferansı gerçekleştirildi.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi ile Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) tarafından, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle düzenlenen konferansın açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TDAV Başkanı Közhan Yazgan ile Türk dünyasından çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Akgün, bilimsel çalışmaların Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirdiğine işaret ederek "Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği olarak, eğitim kurumlarımızın, akademisyenlerimizin, aydınlarımızın ve Türkiye'den gelip burada eğitim gören yaklaşık 5 bin öğrencimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Milletvekili Topsakal da Türk Dünyası İktisat Fakültesinin, Türk dünyası kavramının literatüre yeni yeni girmeye başladığı bir dönemde kurulduğunu ifade etti.

Fakültenin kendi akademik kariyerinde de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Topsakal, "Tarihte de bugün de Türk dünyasının bilimsel olarak ağırlık merkezi Bakü'dür. Fikirler, araştırmalar burada şekillenir ve Türk dünyasına buradan yayılır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Akgün, TİKA'nın konferansa sağladığı katkılardan ötürü TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik'e plaket takdim etti.

Konferans, akademisyenlerin bilimsel sunumlarıyla devam etti.