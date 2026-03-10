Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda bir araya geldi

Bakü\'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda bir araya geldi
10.03.2026 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, başkent Bakü'de düzenlenen iftarda buluştu.

Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, başkent Bakü'de düzenlenen iftarda buluştu.

Türk hayırseverler tarafından kurulan ve uzun yıllardır Bakü'de faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fonu'nun (GYF) düzenlediği iftar programına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Türk eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ezan okunmasıyla orucunu açan misafirlere geleneksel Azerbaycan yemekleri ikram edildi.

Büyükelçi Akgün, Azerbaycan'ı kendi vatanları olarak gördüklerini, buradaki Türk vatandaşlarının birlik ve beraberliklerinin önemli olduğunu söyledi.

Akgün, bölgenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in vizyonerlikleri, dayanışmaları, birlikte hareket etmeleri, her iki ülke için huzur ve istikrarın garantörü rolünü oynuyor. Ankara ve Bakü, Şuşa Beyannamesi'nde belirtilen dayanışmayı dışarıya karşı hissettirilmesi gereken yerde hissettiriyor. Azerbaycan'ın güvenlik ve huzuru, Türkiye'nin güvenlik ve huzurudur. Aynı şekilde Türkiye'nin güvenlik ve huzuru, Azerbaycan'ın güvenlik ve huzurudur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Diplomasi, Kültür, Güncel, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
Niğde’de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü Niğde'de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Hürmüz Boğazı’ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak

20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:59
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:42
Trabzonspor antrenörü tesiste kalp krizi geçirdi
Trabzonspor antrenörü tesiste kalp krizi geçirdi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 20:15:14. #7.12#
SON DAKİKA: Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.