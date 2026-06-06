Bal Porsuğu Havuzdan Kurtarıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde içi boş havuzda mahsur kalan bal porsuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hacılar Mahallesi'nde susuz bir havuzda porsuğun mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, havuz içerisinde mahsur kalan bal porsuğunu bulunduğu yerden çıkardı.

Ekiplerce yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı belirlenen bal porsuğu, doğal yaşam alanına salındı.