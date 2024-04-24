BAL-SEN, SGK personeline uzmanlık ve hak kayıplarının telafisi talebinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BAL-SEN, SGK personeline uzmanlık ve hak kayıplarının telafisi talebinde bulundu

BAL-SEN, SGK personeline uzmanlık ve hak kayıplarının telafisi talebinde bulundu

Büro Ailesi Sendikası (BAL-SEN) üyesi bir grup, SGK personeline uzmanlık verilmesi ve hak kayıplarının telafi edilmesi talebinde bulundu. BAL-SEN Genel Başkanı Burak Dinçer, sosyal güvenlik memurlarının memur kadro cetveline 'sosyal güvenlik' ibaresinin eklenmesini istediklerini belirtti. Ayrıca, Maltepe'deki SGK kampüsünde bulunan kreş binasının hizmete girmesi ve yemekhane sorunlarının çözülmesi talepleri de dile getirildi.

24.04.2024 17:24  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büro Ailesi Sendikası (BAL-SEN), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeline uzmanlık verilmesi ve hak kayıplarının telafi edilmesi talebinde bulundu.

BAL-SEN üyesi bir grup, SGK personeli ile genel memur ve kreş binası taleplerine ilişkin Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan BAL-SEN Genel Başkanı Burak Dinçer, SGK personeli için uzmanlık kadrosu talep ettiklerini belirterek, "Sosyal Güvenlik Tazminatı" adlı ek ödemenin artırılması için sosyal güvenlik memurlarının memur kadro cetvelinin önüne "sosyal güvenlik" ibaresinin eklenmesini istediklerini söyledi.

Maltepe'deki SGK kampüsünde 2016'da yapılan kreş binası olduğunu, bunun hizmete girmesini istediklerini dile getiren Dinçer, SGK kurumlarında yemekhane sorunu olduğunu, bunların da çözülmesi talebinde bulundu.

Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Maltepe, Sendika, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAL-SEN, SGK personeline uzmanlık ve hak kayıplarının telafisi talebinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 18:59:40. #1.11#
SON DAKİKA: BAL-SEN, SGK personeline uzmanlık ve hak kayıplarının telafisi talebinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement