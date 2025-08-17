Bala\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ANKARA'nın Bala ilçesinde çıkan ot yangını, ormana sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Göztepe Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçardı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışması yapılan yangın, söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.