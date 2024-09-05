Balance Tuzla Spor Kulübü Sporcuları Türkiye 3\'üncüsü oldu

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(İSTANBUL) - Tuzla ilçesindeki Balance Tuzla Spor Kulübü sporcuları Emre Karahan ve Furkan Düz, Eskişehir'de düzenlenen İntercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda kendilerinin olmayan bir tekneyle Türkiye 3'üncüsü oldu. Denize tutkuyla bağlı olduklarını belirten şampiyonlardan Furkan Düz, "Bununla birlikte aldığımız madalyaların sayısı 80'i aştı. Bize ait bir tekneyle daha iyi sonuçlar elde edebiliriz" dedi.

Tuzla ilçesindeki deniz ve su sporu kulüplerinden Balance Tuzla Spor Kulübü sporcuları Emre Karahan ve Furkan Düz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kano Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Büyük Erkekler K1 500 metrede Emre Karahan, K2 500 ve K2 200 metrede Emre Karahan ve Furkan Düz ikilisi üçüncülük kazanarak bronz madalyaları Tuzla'ya getirdi.

Balance Tuzla Spor Kulübü'nün yöneticisi ve sporcusu Emre Karahan, deniz sporlarının zihinsel ve bedensel kişisel gelişim için çok önemli olduğunu vurguladı. Karahan, şöyle konuştu:

"12 yaşında kanoya başladığımda çok çelimsizdim. Senden olmaz dediler ama Türkiye'nin en başarılı sporcularından oldum. Kano yarışlarında 20 kez Türkiye Şampiyonu oldum. Burada hiç tahmin etmediğiniz kişiler antrenman yaparak olimpiyat seviyesine çıkabiliyorlar. Bizler de yeni kurduğumuz kulübümüzle katıldığımız Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olduk. İleride olimpiyata kota alabilecek pozisyona da gelebiliriz. Bizim şu anda kendi teknemiz bile yok. Tuzla Deniz Yıldızı Kulübü bize destek çıktı. Tüm imkansızlıkları yavaş yavaş aşarak katıldığımız Türkiye şampiyonasında il kulüplerinin arasından Tuzla'yı temsil ettik. Aldığımız bu madalyayı deniz kenti Tuzla'ya armağan ediyoruz."

2011'den beri kano sporuyla ilgilenen Furkan Düz ise şunları söyledi:

"Bu branşta 10'a yakın Türkiye şampiyonluğum bulunmakta ve yurt dışında Milli Takım seviyesinde ülkemi temsil etme fırsatı buldum. Ülkemizde düzenlenen yarışmalarda 80'nin üzerinde madalya kazandım. Son Türkiye Şampiyonası'nda da 2 tane Türkiye 3'üncülüğü aldık. Bununla birlikte aldığımız madalyaların sayısı 80'i aştı. Deniz Yıldızı Kulübü'nün bize sağladığı kendimize ait olmayan bir tekneyle bu başarıyı elde ettik ve Türkiye 3'üncüsü olduk. Bize ait bir tekneyle daha sonuçlar elde edebiliriz. Yarışmada kullanılan tekne, 2006'dan 2015 yılına kadar düzenli bir şekilde bütün yarışmalara katıldı ve üzerindeki başarılı sporcularla şampiyonluğu gördü. Bu tekneye birçok şampiyonluk yaşatmak için biz de bu yola baş koyduk. Yarışmalara katılıyoruz, daha iyi sonuçlar elde edeceğiz."