Balat'ta Antika Cenneti - Son Dakika
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Balat'ta Antika Cenneti

05.07.2025 11:15
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Rıfat Havuz, Balat'ta açtığı mağazasında antika eserleri tamir ediyor ve yeniden tasarlıyor.

İstanbul'un tarih kokan sokaklarından Balat'ta "Antika Tamir Tasarım" adıyla bir mağaza açan Rıfat Havuz, geçmişten günümüze ulaşan antika eserleri tamir ediyor.

Ziyaretçilerin adeta bir zaman tüneline girmiş gibi hissettikleri Antika Tamir Tasarım mağazasında, vintage ürünlerden neredeyse 100 yıllık sanat eserlerine kadar ruhu olan birçok parça yer alıyor.

Rıfat Havuz, mağazasında antika ve vintage ürünlerin satışını yapmanın yanı sıra, Türkiye'nin dört bir yanından gelen talepler doğrultusunda antika eserleri hem tamir ediyor hem de yeniden tasarlıyor.

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle onu yalnız bırakmamak için Balat'a taşınan Rıfat Havuz, bir arkadaşının aracılığıyla antikalarla tanıştı ve Kovid-19 salgını sürecinde kendi evinin bahçesinde antika eserleri yeniden hayata kazandırmaya başladı.

"Eserleri genelde hurdacılardan, eskicilerden alıyorum"

Yaptığı işin ilgi görmesi üzerine Antika Tamir Tasarım mağazasını açan Rıfat Havuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antikalarla ilgilendiğini, hem bakımını hem de tamirini yaptığını söyledi.

Havuz, antika tamir ve tasarım alanında Balat'ta bir çevre oluşturduğunu belirterek, "Antika avizelerin bakımlarını, tesisatlarını yapıyorum. Buradaki Balat esnafının hepsi de artık beni tanıyor. Beni tanıdıkları için bana getiriyorlar. 'Dizayn yapmak istiyoruz, şöyle değişiklik yapmak istiyoruz' diye heykeller getiriyorlar. Mesela onları da elimden geldiğince abajura çeviriyorum." dedi.

Mağazasında geniş çaplı bir vintage koleksiyona sahip olan Havuz, "Bu eserleri genelde hurdacılardan, eskicilerden alıyorum. İstanbul'un her yerinden topluyorum. Bazen bir şey satacaklarsa da beni arıyorlar. Ben de alıp buraya getiriyorum, tamir edip yeniden satıyorum. Balat'taki esnaf arkadaşlar da benden çok eser alıyor. Onlar da mezatlarda, Instagram'dan satıyorlar."

"100 yıldır bu işin içinde olsanız da yine de öğrenmediğiniz çok şey oluyor"

Havuz, İstanbul dışından da antika tamiri konusunda yoğun talep aldığını belirterek, tamir ve tasarımını yaptığı tüm ürünlerin el emeğiyle hazırlandığını söyledi.

Antika mezatlarına katıldığını ve oradan birçok ürün alarak yeniden tamir ettiğini dile getiren Rıfat Havuz, Balat'ın antikacılarla ünlenmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Annemler aşağı yukarı 20 yıldır, ablamlar 50 yıldır burada. Burada ahşap bir evimiz var. Bundan 15 sene önce kimse Balat'ı beğenmiyordu. İnsanlara itici, varoş bir yer olarak geliyordu. Fakat son dönemde bazı film ve dizilerin burada çekilmesiyle ünlendi. Son 5 senedir korkunç derecede Balat gündem oldu. Ünlü bir antikacı, ilk önce buraya geldi. Bu işi yapanlar da onu takip etti ve yeni antikacılar da bu sektöre Balat'tan başlamış oldu. Şimdi antikacıların merkezi Balat gibi oldu. Bir de Kadıköy var."

Havuz, ziyaretçilerin Antika Tamir Tasarım mağazasında eski radyolar, abajurlar, avizeler, mermer ya da ahşap ayaklı sehpalar, semaverler, sandıklar, heykeller ve çeşitli vazolar olmak üzere eskiye dair ne varsa görebileceğini belirtti.

Antikacılığın ve tamirin zorluklarından bahseden Havuz, "Bu işin incelikleri var. 100 yıldır bu işin içinde olsanız da yine de öğrenmediğiniz çok şey oluyor. Her şeyi bu meslekte öğrenemiyorsunuz, bu işin sonu yok." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balat'ta Antika Cenneti - Son Dakika

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